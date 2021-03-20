هجوم جديد يستهدف رتلا لقوات التحالف شمالي العراق

هذا هو الهجوم الـ 35 من نوعه خلال نحو 3 أشهر، ووقعت أغلب الهجمات وسط وجنوبي العراق.

أفاد مصدر أمني عراقي السبت، بأن هجوما بعبوة ناسفة استهدف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي، شمالي البلاد.

وقال المصدر، وهو نقيب في شرطة محافظة صلاح الدين، لمراسل الأناضول، إن "عبوة ناسفة انفجرت على الطريق السريع في المحافظة لدى مرور رتل شاحنات مدنية تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف".

وأوضح المصدر، طالبا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الانفجار لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية".

وحتى الساعة 18:15 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات العراقية بيان بشأن الهجوم، ولم تتبنه أي جهة.

ووفق رصد مراسل الأناضول، فإن هذا هو الهجوم الـ 35 من نوعه خلال نحو 3 أشهر، ووقعت أغلب الهجمات وسط وجنوبي العراق.

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وفي سياق ذي صلة، سلم التحالف الدولي القوات العراقية معدات عسكرية، بقيمة 10 ملايين دولار مخصصة من صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة "داعش"، التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضح اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة (تتبع الجيش العراقي)، في بيان، أن تلك المعدات تشمل أبراج مراقبة وكاميرات حرارية، و"ستسهم في رفع قدرة وإمكانية القوات الأمنية".

والأربعاء، سلم التحالف الدولي الجيش العراقي تجهيزات ومعدات تشمل مركبات عسكرية وأسلحة بقيمة 5 مليون دولار.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

