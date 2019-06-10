هجوم حوثي بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية والسعودية تُسقط اثنتين منها

اعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مساء الاثنين، عن شنهم هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية قرب مدينة خميس مشيط في جنوب غرب السعودية، فيما اعلنت قوات التحالف ان قوات الدفاع الجوي للمملكة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما المليشيا اليمنية باتجاه المدينة.

ولم يرد تأكيد من السعودية على حدوث الهجمات.

لكن وكالة الأنباء السعودية نقلت عن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قوله أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط".

وتعرضت قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في "خميس مشيط" لهجمات حوثية عدة بطائرات مسيرة خلال السنوات الأخيرة، كما تعرضت في سبتمبر/أيلول 2017 لهجوم بصاروخ بالستي أطلقه الحوثيون.

وتسارعت وتير الهجمات الحوثية في الآونة الأخيرة بطائرات مسيرة على الأراضي السعودية، واستهدفت مطارات ومنشآت نفطية.

والاحد، قالت جماعة الحوثي إنها نفذت عمليات هجومية بطائرات مسيرة على مطار جازان (جنوب غربي السعودية) قرب الحدود مع اليمن، هو الخامس من نوعه في غضون شهر.

وأوضحت قناة المسيرة التابعة للحوثيين -نقلا عن مصدر بسلاح الجو المسير- أن الهجمات الجوية على المطار "استهدفت مرابض ومحطات الطائرات دون طيار المشاركة في العدوان على اليمن".

ومن أبرز الهجمات التي نفذها الحوثيون بالطائرات المسيرة الهجوم الذي نفذوه في 14 مايو/أيار الماضي بسبع طائرات مسيرة على محطة أنابيب نقل النفط السعودي إلى البحر الأحمر، مما أدى لوقف ضخ النفط في أحد الأنابيب الواصلة بين شرق المملكة وغربها. وأقرّت وزارة الطاقة السعودية بوقوع الهجوم الذي وصفه الحوثيون بعملية عسكرية كبرى.

وخلال أربع سنوات من حرب اليمن امتلك الحوثيون منظومات صاروخية عملوا على تطويرها، وأصبحت سلاحا إستراتيجيا، خصوصا بعد أن وضعوا مطارات وموانئ وغيرها في دول خليجية تحت التهديد. ويقول التحالف السعودي الإماراتي إن الحوثيين أطلقوا أكثر من 218 صاروخا بالستيا على السعودية.

