هجوم دام لطالبان عشية انسحاب الجيش الاميركي

قال مسؤولون محليون، اليوم الإثنين، إن مسلحين من حركة طالبان المتمردة هاجموا موقعا للجيش الأفغاني في إقليم فراه جنوب غربي البلاد مما أسفر عن مقتل سبعة جنود على الأقل.

يأتي ذلك وسط توقعات بتصاعد في العنف بعد مرور موعد نهائي كان متفقا عليه لانسحاب القوات الأجنبية في الأول من مايو/ أيار.

وقال تاج محمد جاهد حاكم إقليم فراه في رسالة مصورة لوسائل الإعلام إن طالبان فجرت موقعا للجيش بعد أن حفرت نفقا طوله 400 متر للوصول إليه من منزل مجاور.

المسلحين أسروا جنديا خلال العملية.

وقال مسؤولان محليان، طلب أحدهما عدم ذكر اسمه، إن عشرات الجنود ومن بيتهم أفراد من قوات نخبة خاصة قتلوا.

وقال خير محمد نور زاي وهو عضو في المجلس المحلي إن نحو 30 قتلوا في الهجوم وإن طالبان تسيطر الآن على القاعدة.

وقال مسؤولون إن انفجارا في عاصمة الإقليم، اليوم الإثنين، أصاب 21 شخصا من بينهم خمسة أطفال، وقال مسؤول الصحة في فراه إن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة.

وضعت العاصمة الأفغانية في حالة تأهب قصوى مطلع الأسبوع وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في المراكز الحضرية.

وحذر قائد القوات الأجنبية في أفغانستان المسلحين من مغبة شن هجمات على القوات الأجنبية لدى انسحابها من البلاد على مدى الأشهر المقبلة.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان في فبراير/ شباط 2020 بأن تنسحب القوات الأجنبية من البلاد بحلول الأول من مايو/ أيار 2021 مقابل توقف طالبان عن مهاجمة القوات الأجنبية وقواعدها.

لكن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أعلن الشهر الماضي بعد مراجعة الوضع أن القوات ستبقى في أفغانستان لأشهر أخرى على أن تنسحب بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

وتصاعد العنف ضد الأفغان بقوة في الأسابيع الأخيرة، ولقي أكثر من 100 من قوات الأمن الأفغانية حتفهم. ويوم الجمعة، وقع انفجار قوي بإقليم لوجار في شرق البلاد أودى بحياة العشرات وقت إفطار رمضان.