هجوم روسي بطائرات مسيرة يستهدف العاصمة الاوكرانية

قالت السلطات الاوكرانية الثلاثاء، ان الجيش الروسي شن هجوما ليليا جديدا بطائرات مسيرة على العاصمة كييف، مؤكدة انها تمكنت من اسقاط كافة الطائرات المشاركة في الهجوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرغي بوبكو على تلغرام ان كافة الاهداف الجوية، في اشارة الى الطائرات المسيرة الروسية، قد تم تدميرها قبل وصوله الى العاصمة، وذلك عقب حالة انذار استمرت ثلاث ساعات.

واكد بوبكو عدم وقوع اضرار او اصابات بحسب المعلومات الاولية.

وبالتزامن مع الهجوم على كييف، حذرت القوات الجوية الاوكرانية من هجمات في جنوب البلاد تستهدفان خصوصا منطقتي أوديسا وميكولاييف على البحر الأسود.

وباتت هاتان المنطقتان كما هي الحال مع بقية الموانىء الاوكرانية اهدافا معلنة للجيش الروسي في اعقاب انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب مؤخرا.

وجاءت الهجمات الليلية الجديدة بعدما توعدت روسيا برد انتقامي قاس على هجوم بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو الاثنين.

واعلنت كييف مسؤوليتها عن الهجوم الذي قال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية إنه تم تنفيذه بواسطة طائرتين مسيرتين ضمن "عملية خاصة" نفذتها الاستخبارات العسكرية التابعة للوزارة، علما ان موسكو تبعد 500 كيلومتر عن الحدود.

الى ذلك، نفت روسيا ان تكون هناك مفاوضات تجري في هذا الاثناء بهدف احياء اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية عبر البحر الاسود، والذي انسحبت منه موسكو الاسبوع الماضي.

وقال سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي الثلاثاء، انه لا توحد حاليا محادثات لاستئناف الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والامم المتحدة العام الماضي، مؤكدا ان استئنافه من دون روسيا امر مستحيل.

وكان الاتفاق الذي وقعته روسيا واوكرانيا في تموز/يوليو العام الماضي وتم تمديده مرتين، قد اتاح لكييف تصدير ملايين الاطنان من الحبوب والمنتجات الزراعية رغم الحرب التي بدأت قبلها بخمسة اشهر.

وحظي الاتفاق بترحيب دولي من حيث انه اسهم في ازاحة خطر المجاعة في العالم، لكن روسيا لوحت مرارا بالانسحاب منه بسبب عدم الايفاء بالالتزامات المترتبة لها بموجبه.