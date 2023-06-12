بدأ الجيش الروسي هجوماً مضاداً في مقاطعة زابوروجيه في أوكرانيا، وسط دعم قوي من القوات الجوية الروسية. وخلال هذا الهجوم، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في صفوف الجنود وفقدت كمية كبيرة من المعدات، خاصةً خلال الهجوم على محور المقاطعة.

وأعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الروسية بدأت هجومًا مضادًا على منطقة "محيط فريميفسكي"، مؤكدا في مقابلة بثتها إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" أن الهجوم مستمر وأن مركبات الفرقة 127 تتقدم في المعركة.

وتُقدم قوات الفضاء الروسية دعمًا كبيرًا للهجوم، حيث تعمل في اتجاه بلدة "نيسكوشني" وتسعى لطرد العدو من بلدة ماكاروفكا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أنه تم صدها لثلاث هجمات من قبل العدو في منطقة فريمفسكي.

وذكرت الوزارة في بيان أن وحدات المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) نجحت في صد الهجمات التي جاءت من اتجاه فيليكا نوفوسيلكا باتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية وفي منطقة ليفادنو التابعة لمقاطعة زابوروجيه.

وأفاد البيان بأن العدو تكبد خسائر فادحة حيث بلغ عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا أكثر من 120 جنديًا، بالإضافة إلى تدمير دبابتين وثلاث مركبات قتالية مصفحة في هذا الاتجاه.

وتم الإعلان من قبل مصدر عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية أن الهجوم على محور زابوروجيه تسبب في خسائر "عشرات" الجنود وكمية كبيرة من المعدات.

وأفاد المصدر أن الهجمات الأمامية تتقدم بقوة على محور أوريخوفو-توكماك، وأن أوكرانيا تعاني من خسائر كبيرة في المركبات المدرعة والقوات العاملة.

وذكر مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية أن التحصينات والحرب الإلكترونية التي تنفذها القوات الروسية تسبب صعوبات للقوات الأوكرانية.

