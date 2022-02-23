هجوم سيبراني واسع على اوكرانيا وزيلينسكي يقترح اعلان حالة الطوارئ

تعرضت المواقع الالكترونية للحكومة الاكرانية لـ هجوم سيبراني كبير نتج عنه تعطل في المؤسسات والمصارف ، فيما اقترح الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي على البرلمان اعلان حالة الطوارئ في البلاد.

هجوم سيبراني على اوكرانيا

واعلن وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيودوروف على قناته في تطبيق "تيليغرام" أن الهجوم من نوع إغراق الخدمات (DDoS) انطلق في الساعة الـ16:00 تقريبا بالتوقيت المحلي، مضيفا: "تلقينا بيانات (بخصوص الهجوم) من عدد من المصارف، وكذلك هناك بعض المشاكل في الوصول إلى مواقع مجلس الرادا (البرلمان) ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية". وأوضح الوزير أن هذه المشاكل ناتجة عن انتقال هذه المواقع إلى مقدم خدمات آخر بغية تقليص الأضرار جراء الهجوم السيبراني.

وتلقت المؤسسات الحكومية الاوكرانية انباء تشير الى تعطل المواقع الإلكترونية التابعة لمكتب مجلس الوزراء ومجلس الرادا (البرلمان) ووزارة الخارجية، ناهيك عن اضطرابات في عمل مواقع وزارتي الداخلية والدفاع وخدمة الأمن الأوكرانية.

#breaking the US believes Russia intends to launch a full invasion of #Ukraine within 48hrs involving massive air campaign, land invasion, cyber, and even airborne ops, intelligence sources tell me. Developing story. https://t.co/X1QJ4kQq7r — Naveed Jamali (@NaveedAJamali) February 23, 2022

زيلينسكي يقترح إعلان حالة الطوارئ في البلاد

يأتي ذلك فيما اقترح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، على برلمان البلاد إعلان حالة الطوارئ على خلفية التوتر عقب اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأصدر زيلينسكي مرسوما ينص على إعلان حالة الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل 24 فبراير لمدة 30 يوما، ومن المنتظر أن ينظر البرلمان في الوثيقة قريبا لاتخاذ قرار حول المصادقة على هذا الإجراء.

ويقضي المرسوم بإعلان حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد لكنه لا يخص منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تعتبرهما السلطات في كييف جزءا من أراضي أوكرانيا.

وكشف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، أن الإجراءات المتبعة بموجب حالة الطوارئ ستختلف في مناطق مختلفة وستكون أكثر شدة عند حدود روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن تعزيز إجراءات حماية النظام العام مع إمكانية فرض قيود على حركة النقل وتفتيش وسائل النقل وفحص وثائق الأفراد.