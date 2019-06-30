هجوم صاروخي اسرائيلي على دمشق والدفاعات الجوية تتصدى

تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي اسرائيلي على محيط دمشق وحمص وسقطت عددا منها وفق ما افادت وكالات الانباء الرسمية السورية

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ باتجاه الأراضي السورية من الأجواء اللبنانية.

وأفاد مراسلو وكالات أنباء عالمية بسماعهم دوي انفجارات ضخمة في العاصمة دمشق.

وذكرت "سانا" أنه نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق تعرض عدد من منازل المدنيين لبعض الأضرار المادية في بلدة صحنايا وتحطم زجاج المنازل ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات طفيفة.



