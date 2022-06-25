هجوم صاروخي جديد على دانة غاز الإماراتية شمالي العراق

قالت مصادر أمنية إن هجوما صاروخيا جديدا استهدف السبت، منشآت تابعة لشركة دانة غاز الإماراتية بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق، وهو الثالث من نوعه في غضون أسبوع.

ولم يعرف بعد إذا ما كانت هناك خسائر بشرية في القصف الذي طال حقول غاز تعمل فيها شركة دانة غاز في منطقة كورمور بمحافظة السليمانية.

قالت مصادر أمنية إن هجوما صاروخيا جديدا استهدف منشآت تابعة لشركة دانة غاز الإماراتية بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق، وهو الثالث من نوعه في غضون أسبوع.

ولم يعرف بعد إذا ما كانت هناك خسائر بشرية في القصف الذي طال حقول غاز تعمل فيها شركة دانة غاز في منطقة كورمور بمحافظة السليمانية.

وكان قصف صاروخي مماثل استهدف مقر الشركة الجمعة، ولم تعرف الأضرار الناجمة عنه.

وكانت الشركة اعلنت في بيان الخميسن إن قذيفة صاروخية صغيرة سقطت الاربعاء، داخل منطقة امتياز خورمور في كردستان العراق، مؤكدة عدم حدوث أي أضرار نتيجة لذلك، واستمرار العمليات الإنتاجية على نحو طبيعي دون انقطاع.

وأشارت إلى أنه جرى علاج اثنين من موظفي المقاولين، اللذين أصيبا بإصابات طفيفة ناجمة عن الانفجار.

وأوضحت دانة غاز، التي تُعَد أكبر شركة خاصة عاملة بقطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، أنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تجري تحقيقًا في الحادث، مشيرة إلى أن حكومة كردستان العراق عززت الإجراءات الأمنية وزادت من وجود قوات الأمن في المنطقة.

وفي اذار/مارس الماضي، هاجمت إيران مدينة أربيل شمالي العراق بـ12 صاروخا بالستيا، في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقالت إنه استهدف "مراكز استراتيجية" إسرائيلية في المدينة.

وقالت حكومة إقليم كردستان إن الصواريخ استهدفت القنصلية الأميركية ضمن مواقع أخرى.