هجوم على بايدن في "نيوجيرسي" (فيديو)

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلا من الاتهامات والانتقادات من قبل سكان في ولاية نيوجيرسي، خلال زيارة للولاية بعد اعصار "إيد"، على خلفية الطريقة التي انسحبت فيها قوات الولايات المتحدة من افغانستان

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بايدن وهو يتقفد المناطق المتضررة، بينما يسمع صوت شخص يصرخ: "من أجل ماذا مات أفضل صديق لي في أفغانستان عام 2011؟ هل من أجل أن يقوم هذا الرجل بمثل هذا الفعل المقرف؟".

وتابع: "أنت خلفت لهم دمارا وتركت أمريكيين هناك (في أفغانستان)".

كما يسمع في التسجيل صوت رجل وهو يصف بايدن بأنه "طاغوت"، فيما تصرخ امرأة قائلة: "من المؤسف أن تكون أمريكا وصلت إلى هذه النقطة.. إنه لأمر مؤسف".

يذكر أنه حسب استطلاع رأي، أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" في أغسطس، فإن 25 في المائة فقط من الأمريكيين يدعمون نهج بايدن في أفغانستان، في حين أن الغالبية العظمى غير راضية عنه.