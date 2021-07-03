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هجوم على سفينة اسرائيلية في طريقها للامارات

منشور 03 تمّوز / يوليو 2021 - 05:52
الهجوم لم يسفر عن اضرار 
الهجوم لم يسفر عن اضرار 

ذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون يوم السبت في رحلتها من جدة إلى الإمارات.

وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن طاقم السفينة لم يصب بأذى ولم تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة.

الهجوم لم يسفر عن اضرار 

وفي وقت سابق نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قناة "الميادين"، استهداف سفينة تجارية إسرائيلية شمال المحيط الهندي، كانت في طريقها من ميناء جدة السعودي نحو الإمارات.

وأفادت قناة "الميادين" نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة" يوم السبت، بأن "النيران تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية في شمالي المحيط الهندي"، وأن "السفينة التجارية الإسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف".

وأضافت أن "السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة، قبل تحركها في اتجاه سواحل الإمارات"، مؤكدة أن "أحدا لم يعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن".

من جهتها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الخبر عن "الميادين"، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي إسرائيلي حول هذه الأنباء.

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