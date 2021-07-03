هجوم على سفينة اسرائيلية في طريقها للامارات

ذكرت قناة 12 الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون يوم السبت في رحلتها من جدة إلى الإمارات.

وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن طاقم السفينة لم يصب بأذى ولم تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة.

احتراق سفينة اسرائيلية في المحيط الهندي كانت قد انطلقت من ميناء جدة السعودي



عظم الله اجركم چلاب السفارات pic.twitter.com/W85Wkuwjbn — •• ȷ⎽ЬIgᓘ (@yasir_1_1_1) July 3, 2021

الهجوم لم يسفر عن اضرار

وفي وقت سابق نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قناة "الميادين"، استهداف سفينة تجارية إسرائيلية شمال المحيط الهندي، كانت في طريقها من ميناء جدة السعودي نحو الإمارات.

وأفادت قناة "الميادين" نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة" يوم السبت، بأن "النيران تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية في شمالي المحيط الهندي"، وأن "السفينة التجارية الإسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف".

الإعلام العبري: تقارير تتحدث عن تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم شمال المحيط الهندي.

انظروا اليها تحترق ✌✌✌#القوة pic.twitter.com/O7jABlRxuI — aliatwe💕🏴هيهات منا الذلة🏴 (@aliyousefatwe) July 3, 2021

وأضافت أن "السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة، قبل تحركها في اتجاه سواحل الإمارات"، مؤكدة أن "أحدا لم يعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن".

من جهتها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الخبر عن "الميادين"، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي إسرائيلي حول هذه الأنباء.