أنباء عن هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل الإمارات

قالت وسائل اعلام ايرانية واسرائيلية الثلاثاء، ان سفينة تجارية تعرضت لهجوم في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية.

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع "حادث عسكري" بالقرب من ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن الحادث وقع لسفينة تحمل علم دولة سنغافورة، دون تفاصيل أكثر.

وذكرت قناة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط تابعة لشركة سنغافورية ارتطمت بلغم بحري قرب سواحل الفجيرة.

وكانت شبكة التجارة البحرية البريطانية تحدثت في وقت سابق عن وقوع حادث على بعد حوالي 61 ميلا بحريا شرق الفجيرة، مضيفةً أنه طُلب من السفن عدم الاقتراب من منطقة الحادث، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وزارة الدفاع البريطانية انذرت من جانبها بوقوع حدث غير مرتبط بالقرصنة قرب سواحل الإمارات

وقال موقع مارين ترافيك الذي يرصد حركة السفن ان الحادث متعلق بناقلة المواد الكيميائية "غولدن بريليانت" التي تبحر منذ 2010 تحت علم الصين ثم علم سنغافورة.

وتابع الموقع ان الناقلة التي تحمل علم سنغافورة وابحرت من ميناء كلاغ الماليزي، كان آخر ظهور لها من خليج عمان، وقد ابلغت عن انها باتت بلا قيادة.

وتزامن ذلك مع فقدان السيطرة على ناقلة نفط ترفع علم فيتنام بالمنطقة نتيجة توقف محركاتها جراء خلل فني. ولاحقا ابلغت الناقلة انه جرى اصلاح الخلل فيها وتابعت ابحارها الى وجهتها.

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم.

ووجه رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء، رسائل شديدة اللهجة ضد إيران، مؤكدا أن "اسرائيل" تعرف كيف ترد بمفردها على طهران.

تصريحات بينيت جاءت عقب التأكيدات الأمريكية بأنها تدرس "ردا جماعيا مع الشركاء الدوليين" على ايران بعد اتهامها باستهداف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان.

من جانبها، نفت طهران الاتهامات الموجهة إليها. وحذّرت الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية أنها سترد على أي “مغامرة” تستهدفها.