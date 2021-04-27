هجوم على سفينة قبالة ميناء ينبع في السعودية

اعلنت منظمة "دراياد جلوبال" اليوم الثلاثاء، عن احتمال تعرض سفينة لهجوم قبالة ساحل ميناء ينبع في السعودية، فيما لم تؤكد السعودية الخبر حتى الساعة.

ولم تعلن المجموعة عن هوية السفينة وملكيتها، علما ان هذه المنطقة عرضة لهجمات حوثية متكررة وبزوارق مفخخة والغام على السفن السعودية خاصة

تاتي هذه الانباء في خضم الحرب البحرية ومعركة السفن الايرانية الاسرائيلية

قالت مجموعة الأمن البحري على تويتر إنها تلقت "تقارير غير مؤكدة" بأن سفينة، من المحتمل أن تكون سفينة "إن سي سي الدمام"، تعرضت للهجوم قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر السعودي.

بدورها، قالت "يو.كيه.إم.تي.أو" البريطانية إنها على علم بتقارير عن حادثة قرب ميناء ينبع السعودي وجاري تحري الأمر.