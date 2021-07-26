هجوم على سيدة ترتدي شعار "شارلي ايبدو" في لندن

هاجم مجهول بواسطة سكين سيدة في وسط العاصمة البريطانية فاصابها بجروح طفيفه، حيث لاذ بالفرار ولم تتمكن الشرطة من اعتقاله

ووقع الهجوم بالقرب من ساحة هايد بارك ، وترجح مصادر امنية بريطانية ان السيدة تعرضت لضربات بآلة حادة بسبب ارتداءها قميصاً عليه شعار صحيفة “شارلي إيبدو” الأسبوعية الفرنسية التي تنشر رسوم مسيئة للنبي محمد

وحسب ما تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فان شخصا بلباس أسود اقترب من امرأة ترتدي قميصا كتب فيه “شارلي إيبدو”. ثم شوهدت مع دماء تسيل من رأسها

وافادت الشرطة انها عثرت على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما مصابة بجرح طفيف في الرأس” بعد بلاغ الى الاسعاف والطوارئ ، وقد عولجت في المكان قبل نقلها إلى مستشفى حيث أن حياتها ليست في خطر.