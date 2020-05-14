هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها

أعلنت حركة طالبان أنها شنت هجوما عنيفا الخميس على قاعدة للجيش الأفغاني في مدينة غارديز (شرق) بعدما أمرت الحكومة قواتها باستئناف الضربات ضدها، في نبأ أكدته وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في رسالة لوسائل الإعلام عبر تطبيق واتساب “بعد الإعلان عن الحملة (…) نفذ هجوم استشهادي ضد مقر مهم للقيادة العسكرية تابع لإدارة كابول”.

ومن جانبه، أفاد المتحدث باسم قيادة الفيلق 203، إيمال موماند، في تصريح للأناضول، الخميس، أن الهجوم وقع أمام ثكنة للجيش بمدينة غرديز التابعة لولاية باكتيا.

وأضاف موماند أن الحصيلة الأولية للتفجير تشير إلى مقتل خمسة مدنيين، وإصابة 19 شخصا بجروح، بينهم خمسة جنود. (وكالات)