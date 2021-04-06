  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. هجوم مسلح على قاعدة عسكرية اميركية في ميرلاند

هجوم مسلح على قاعدة عسكرية اميركية في ميرلاند

منشور 06 نيسان / أبريل 2021 - 03:39
الحادث تسبب في وقوع إصابتين
الحادث تسبب في وقوع إصابتين

تعرضت قاعدة "فورت ديتريك" العسكرية في ولاية ميرلاند، الى هجوم مسلح اسفر عن قتيل واصابة اخرين وفق ما اعلنت البحرية الأمريكية

وقالت البحرية  في بيان نُشر على حسابها على "تويتر": "البحرية الأمريكية تؤكد وقوع إطلاق نار بين جنود في فورت ديتريك بولاية ميرلاند".


​وأضاف البيان أنه "تم تحييد مطلق النار، وهو جندي في مستشفى تابع للبحرية الأمريكية"، مشيرة إلى أن السلطات تراقب الوضع عن كثب، وسوف تعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.
ووفق حساب شرطة مقاطعة فريدريك، فإن الحادث تسبب في وقوع إصابتين.


وقالت الشرطة إن الشخصين اللذين أطلق النار عليهما أصيبا بجروح خطيرة، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

أشارت السلطات إلى أن "الوقت لا يزال مبكرا لإعطاء تفاصيل حول ما حدث".

وأضافت أن "الأمور تتطور ولا زلنا بانتظار جمع الأدلة والوقائع وليس هناك معلومات حتى الآن حول ملابسات الحادث".

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...