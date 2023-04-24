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هجوم يدمر مركزا لشرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية ويخلف 7 قتلى

تاريخ النشر: 24 نيسان / أبريل 2023 - 06:45
هجوم يدمر مركزا لشرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية ويخلف 7 قتلى

استهدف هجوم بالقنبلة مركزا لشرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب باكستان الاثنين، ما تسبب في انهياره ومقتل سبعة اشخاص على الاقل، واصابة العشرات.

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ودوت انفجارات عدة في مبنى المركز الواقع في مدينة كابال في شمال غرب ولاية خيبر بختونخوا، بحسب ما افاد الضابط في شرطة مكافحة الإرهاب خالد سهيل.

وقال سهيل ان الانفجارات "تسببت بانهيار كامل للمبنى".

وتم انتشال سبع جثث على الاقل من تحت انقاض المبنى، وفق ما ذكر المتحدث باسم جهاز الإسعاف في الولاية بلال فايزي، مضيفا انه جرى نقل اكثر من اربعين جريحا الى المستشفيات.

وتحدث كبير محققي شرطة الولاية عن نحو ثلاثة انفجارات، مقدرا عدد الضحايا بثمانية قتلى واكثر من اربعين جريحا غالبيتهم من رجال الشرطة، بحسب ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

ومنذ بداية العام ، استهدف هجومان مركزين كبيرين للشرطة، فيما عزت السلطات الاعتداءين الى حركة طالبان الباكستانية.

كلمات دالة:باكستانخيبر بختونخواحركة طالبان الباكستانية

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