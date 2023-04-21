هدم منزل عراقي اغتصب وقتل طفلة عمرها 7 سنوات

هدمت جهات مختصة في محافظة البصرة العراقية منزل شخص اغتصب وقتل طفلة في جريمة وحشية هزت الرأي العام العراقي بحضور عائلة الضحية التي طالبت بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكب الجريمة الوحشية، كما طالبت العائلة حمايتها من التهديدات العشائرية.

وباشرت لجنة التجاوزات في ديوان محافظة البصرة بالتنسيق مع القوات الأمنية بعملية هدم وإزالة المنزل وذلك تنفيذا لقرار الحكومة المحلية الذي يقضي بهدم منازل المتورطين بجرائم بشعة من سكان المناطق العشوائية وفقا لموقع السومرية نيوز.



وسبق أن ألقت الشرطة في محافظة البصرة بالعراق القبض على مغتصب وقاتل طفلة اسمها ( فيّ ) البالغة من العمر 7 أعوام بعد تشكيل فريق على الفور وتتبع كاميرات المراقبة، حيث تم القبض على الجاني والتحقيق معه.

وأكدت الشرطة أن المتهم اعترف صراحة بجريمة القتل والاغتصاب، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

