هدنة جديدة في السودان ونقاش لوقف الحرب

البوابة: اتفق الخصوم في السودان على تمديد الهدنة بينهما وذلك خلال اجتماع لهما في مدينة جدة برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ستمتد الى خمسة ايام وفق مصادر سعودية واميركية

واعلنت الدولتان الراعيتان عن "أنه في يوم 29 مايو 2023م، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقع ممثلو القوات المسـلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد لاتفاقية 20 مايو لفترة قصيرة لمدة - خمسة أيام - وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم الحيوي"

وادانت الرياض وواشنطن استمرار الضربات الجوية والهجمات المحظورة. وودعت الطرفين المتنازعين الى احترام التزاماتهما بالامتناع عن تلك الأعمال خلال فترة التمديد الخمسة أيام مدة الهدنة الجديدة

وقالت مصادر الرعاه ان الطرفين المتنازعين في السودان اتفقا على تنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك:

تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية

تسهيل إصلاح الخدمات الأساسية

إخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات.

وكشفت المصادر ان الطرفين اتفقا على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، ومنازل المدنيين، وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة.

من جانبه قال مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية، أن تمديد الاتفاق الذي وقع يوم 20 مايو "سيوفر الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ومناقشة التمديد المحتمل لفترة أطول".

واندلع النزاع في السودان بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، يوم 15 أبريل، وقد أسفر عن مقتل المئات ونزوح 1.4 مليون شخص داخليا، ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار.