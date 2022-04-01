هدنة لشهرين في اليمن

رحب المتحدث باسم جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن بإعلان المبعوث الأممي لليمن هدنة إنسانية لمدة شهرين، كما رحب التحالف العربي بالمبادرة الاممية

الحوثيون يرحبون

وقال رئيس الوفد المفاوض محمد عبدالسلام بحسب موقع مسيرة نت التابع للحوثيين: تتضمن الهدنة وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وفتح ميناء الحديدة لعدد من سفن المشتقات النفطية.

وقال المبعوث الدولي: الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين استراحة ضرورية من العنف والتخفيف من المعاناة. ويمكن تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الطرفين.

التحالف العربي يرحب

ورحب «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم (الجمعة)، بإعلان الأمم المتحدة بدء هدنة يتم من خلالها وقف جميع العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية، وبحسب الترتيبات التفصيلية والمعلنة من المبعوث الخاص هانس غروندبرغ وبرعاية المنظمة لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين الأطراف اليمنية وتحقيق السلام الشامل.

وأوضح المتحدث باسم «التحالف»، العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة ترحب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية بقبولها للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، وتثمن جهود غروندبرغ بإعلانها، مبيناً أنها تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس (آذار) 2021، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني الذي جاء استجابة لدعوة أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار والرفاهية لأبناء الشعب اليمني.