هدنة لـ 7 ايام في السودان

أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال مباحثات هاتفية مع الرئيس سيلفا كير على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ في 4 أيار/مايو

واشارت الوزارة الى ان وزير الدفاع عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) "وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام من 4 إلى 11 أيار/مايو".

وقالت خارجية جنوب السودان في بيان ان الرئيس سيلفا كير شدد على أهمية وقف إطلاق النار لفترة أطول وتعيين ممثلين في محادثات سلام وهو ما وافق عليه الطرفان

واعلن ان جنوب السودان ستكون من ضمن الدول التي ستستضيف المحادثات، وعرضت التوسط في الصراع الدائر في السودان.

وعقد المتحاربان عدة اتفاقيات على هدن الا ان غالبيتها كانت هشة ولم تصمد بالشكل المتفق عليه وسط اتهامات كل طرف للاخر بخرقها