هدوء حذر في العاصمة الليبية بعد اشتباكات خلفت 55 قتيلا

شهدت العاصمة الليبية طرابلس هدوءا حذرا الاربعاء، وذلك بعد اشتباكات استمرت يومين بين اللواء 444 و"قوة الردع" المحسوبتين على حكومة الوحدة الوطنية، وخلفت 55 قتيلا.

وكانت الاشتباكات قد تفجرت بين الفصيلين المواليين لحكومة الوفاق الوطني عقب اعتقال قوات "الردع" آمر "اللواء 444" العقيد محمود حمزة يوم الاثنين.

واستخدم الطرفان مختلف انواع الاسلحة الثقيلة والرشاشة في المواجهات التي دارت ضمن مناطق مأهولة بالسكان في الضاحية الجنوبية الشرقية لطرابلس.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم الأربعاء أن 55 شخصا قتلوا واصيب 146 اخرون خلال الاشتباكات التي جرى في اثرها اجلاء 234 عائلة ضمن الاحياء التي شهدت الاشتباكات في جنوب طرابلس.

وتراجع القتال الاربعاء، عقب اتفاق تم التوصل اليه مساء الثلاثاء، بين أعيان منطقة سوق الجمعة التي تعد معقل قوة الردع في جنوب شرق طرابلس، ورئيس حكومة الوفاق عبدالحميد الدبيبة.

ونص الاتفاق الذي اعلنه "المجلس الاجتماعي" في سوق الجمعة على نقل العقيد محمود حمزة، وهو من القيادات البارزة في الجانب العسكري في الغرب الليبي، الى "جهة محايدة" لم يتم تحديدها.

على ان وسائل اعلام قالت ان تلك الجهة هي "جهاز دعم الاستقرار" النافذ والذي يتبع المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي.

مذكرة اعتقال

وبينما اتاح الاتفاق عودة الانشطة الى طبيتعها في طرابلس، ومن ضمنها حركة الملاحة في مطار معيتيقة، لكن التوتر ظل قائما.

وقال مصدر في اللواء 444 أن العقيد حمزة زار مقره وكذلك اسرته مساء الثلاثاء، قبل نقله إلى مقر جهاز دعم الاستقرار.

ونقلت منصة “ليبيابرس” عن المصدر قوله ان حمزة ابلغ قيادات ومنتسبي اللواء بان اعتقاله جاء وفق القانون وبموجب مذكرة اصدرها الادعاء العام العسكري، ودون ايضاح الاسباب.

#فيديو| جانب من الدمــ.ـار الذي حلّ بإحدى ورش صيانة السيارات في طريق الشوك جراء اشتباكات أمس بين جهاز الردع واللواء 444 في طرابلس #الساعة24 #ليبيا pic.twitter.com/1JasPnexwL — الساعة 24 (@alsaaa24) August 16, 2023





واضاف المصدر ان اللواء قرر ابقاء قواته في حالة ترقب لاي طارئ ضمن مناطق انتشارها وكذلك الاحياء التي سيطرت عليها خلال الاشتباكات الاخيرة.

ويتبع اللواء 444، الذي يعد من اكثر القوى المسلحة تنظيما ونفوذا، الى رئاسة الأركان العامة للجيش في غرب ليبيا، وينتشر خصوصا جنوب طرابلس، كما يسيطر على ترهونة وبني وليد ومدن بارزة اخرى.

اما قوة الردع، فهي بمثابة جهاز لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعمل مستقلة عن وزارتي الداخلية والدفاع، حيث تبسط سيطرتها على وسط وشرق طرابلس.

وتقع من ضمن مناطق نفوذها قاعدة معيتيقة الجوية حيث المطار الوحيد في غرب ليبيا، والتي تحتضن كذلك سجنا تحتجز فيه عددا من قيادات نظام القذافي، ومن بينهم صهره ورئيس مخابراته عبدالله السنوسي.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا فوضى وانقسامات حادة، حيث باتت تتقاسم السلطة فيها حكومتان اولاهما يرأسها الدبيبة وتتخذ مقرها في طرابلس، والاخرى برئاسة أسامة حمّاد ويدعمها مجلس النواب والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق.