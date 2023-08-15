قتلى وجرحى في معارك طرابلس.. من هو محمود حمزة قائد اللواء 444؟

تستمر المعارك العنيفة بين فصائل "الردع" و"اللواء 444 قتال" في العاصمة الليبيةطرابلس لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية وتحويل الطائرات إلى مطار مدينة مصراتة. وقد نجم عن هذه المعارك سقوط قتلى وجرحى.

وأفاد المتحدث باسم سرية الإسعاف والطوارئ في جهاز الطب العسكري، اليوم الثلاثاء بوقوع ثلاثة قتلى جراء الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وأشار المتحدث عبد الرحمن كبلان في تصريحات أدلى بها لتلفزيون "ليبيا الأحرار" إلى أن السرية قامت بتقديم الإسعاف لتسعة مصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد متحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا وقوع عدد من القتلى والجرحى نتيجة الاشتباكات التي تجتاح العاصمة طرابلس منذ يوم أمس

بدأت التوترات بعد اعتقال قوات "الردع" لقائد "اللواء 444"، محمود حمزة، الذي يُعتبر من القيادات البارزة في الجانب العسكري في الغرب الليبي، وهو من أهم القوى المسلحة من حيث التأثير والتنظيم.

مسيرة محمود حمزة

محمود حمزة بدأ مسيرته في صفوف قوات "الردع" بقيادة عبد الرؤوف كارة، ولكنه انفصل عنها ليؤسس كتيبة "20-20" المقرّة في معيتيقة. فيما بعد، تطورت هذه الكتيبة لتصبح "اللواء 444" وانضمت إلى هيئة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

أصبح "اللواء 444" من أبرز الفصائل المسلّحة في طرابلس، حيث يسيطر على مناطق واسعة واستراتيجية في غرب ليبيا، بالإضافة إلى تأمينه لأجزاء كبيرة من العاصمة وبعض المدن الأخرى مثل ترهونة وبني وليد، ولعب هذا الفصيل دورًا في ضبط الأمن ومكافحة التهريب

سمعة محلية وعالمية

اكتسب محمود حمزة سمعة محلية وعالمية بسبب دوره الدؤوب في التوسط ومنع تصاعد الاقتتال وتهدئة الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس ومناطق غرب ليبيا. كما أنه لعب دورًا مهمًا في إنهاء المواجهات العنيفة التي نشبت عندما حاول رئيس الحكومة السابق، الذي كان مكلفًا من البرلمان، فتحي باشاغا، اقتحام طرابلس لتسلم السلطة من الدبيبة.

وتدخل حمزة وقتها لتسهيل مرور آمن لباشاغا خارج العاصمة واستعادة الهدوء.

اللواء 444 قتال

ونظرًا للقوة العسكرية التي يتمتع بها، قام "اللواء 444 قتال" بتنشيط كل وحداته وأعلن حالة الطوارئ ونشر قواته بالكامل. في الوقت نفسه، قامت قوات "الردع" بزيادة تحشيداتها العسكرية، وسط نداءات لتهدئة التوتر ومخاوف من تصاعد واستمرار الاضطرابات.

