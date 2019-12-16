هدوء حذر في لبنان وسط ترقب لانطلاق استشارات تكليف رئيس الحكومة

تشهد مناطق وسط العاصمة اللبنانية بيروت هدوءا حذرا صباح اليوم الاثنين بعد اشتباكات شهدتها الليلة الماضية.

ويأتي الهدوء وسط انتشار كثيف لعناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وكانت مواجهات عنيفة وقعت الليلة الماضية بين متظاهرين وقوى أمنية، إلا أن قوى الجيش تمكنت من احتوائها.

وأكدت قوى الأمن أنها لم تكن من بدأ المواجهات، وإنما ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المعتدين بعد تعرض قواتها لاعتداءات بالحجارة والمفرقعات من قبل مندسين. وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات.

وتنطلق في لبنان اليوم الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة اللبنانية القادمة.

وتشير التقارير إلى أن تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أصبحت محسومة، إن لم تحدث مفاجآت. (د ب أ)