هذه اذرع ايران الطويلة في العراق

بعد الاستهداف الأمريكي لمقرات المليشيات العراقية المدعومة إيرانياً والمنتشرة داخل العراق، توجهت الأنظار إلى الجماعات والفصائل المسلحة في العراق المدعومة من حكومة الملالي، وأعدادها وانتشارها.

وبحسب تقرير أعدته وكالة رويترز، أشارت فيه أن هناك ثلاثة فصائل مسلحة في العراق، لها علاقة وثيقة مع إيران وبـ"حزب الله" اللبناني، وهي "كتائب حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"، و"منظمة بدر".

وفي الحديث عن "كتائب حزب الله" بين التقرير أنها تأسست عام 2003 عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق، وتستهدف القوات الأمريكية منذ وقت طويل، وهي واحدة من أصغر الفصائل المدعومة من إيران داخل العراق، ويقدر عدد أفرادها بنحو خمسة آلاف لكنها واحدة من أخطر الجماعات.

كما تلقت كتائب الحزب تدريبها من مليشيا حزب الله اللبناني خلال فترة الحرب التي أعلن فيها العراق النصر على تنظيم الدولة الإسلامية، وهي واحدة من أولى الجماعات التي أرسلت مقاتلين إلى سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية

وبالانتقال إلى "منظمة بدر"، أشار التقرير أنها أرسلت آلاف المقاتلين إلى سوريا، للقتال إلى جانب بشار الأسد في حربه ضد شعبة، ويقود هذه المنظمة هادي العامري الذي يُنظر له على نطاق واسع على أنه رجل طهران في العراق، كما أنه قاتل مع إيران في حربها ضد العراق التي دارت رحاها بين عامي 1980 و1988 ويتحدث الفارسية وقضى أكثر من عشرين عاما يقاتل صدام حسين من منفاه في إيران.

تأسست منظمة بدر عام 1982 وسميت على اسم غزوة بدر وكانت الهيكل الأساسي لقوات المتطوعين التي قاتلت تنظيم الدولة الإسلامية، وعُرفت بأساليبها الوحشية خلال الحرب الاهلية بالعراق لكنها تسعى لتحسين صورتها

وتعتبر الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي مصدر إلهام لها، وحولت المنظمة نفسها منذ عام 2014 إلى قوة رائدة في السياسة العراقية كحليفة مهمة لإيران التي وسعت نفوذها ليمتد إلى البرلمان.

أما عصائب أهل الحق تعتبر واحدة من أعتى الفصائل العراقية، أسسها عام 2006 قيس الخزعلي أحد أبرز زعماء الفصائل الشيعية المرهوبي الجانب وأحد أهم حلفاء إيران في العراق، وشنت العصائب عمليات عديدة على القوات الأمريكية والعراقية، وبحسب آراء منتقديها فهي لا تزال تنتهج العنف رغم إعلانها في 2012 عن استعدادها لإلقاء السلاح والانضمام للعملية السياسية.

قبضت قوات أمريكية على الخزعلي عام 2007 بتهمة الضلوع في هجوم على مجمع حكومي في كربلاء بجنوب العراق أودى بحياة خمسة جنود أمريكيين.