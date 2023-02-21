هروب نائب تركي من مقابلة تلفزيونية لحظة وقوع الزلزال

أصيب لطفي خاشقجي النائب في البرلمان التركي بحالة رعب لحظة وقوع الزلزال التركي الجديد، مما دفعه للهروب خلال مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة مع إحدى المحطات التركية.

وعم في كافة أرجاء الجنوب التركي حالة من الخوف والهلع لحظة وقوع زلزالان جديدان مساء الإثنين تلك المنطقة التي لم تتعافى بعد من الزلزال الأول المدمر.

وكان النائب لطفي خاشقجي يقوم بعملة شرح مفصل للمراسل التلفزيوني ما تقوم به السلطات من عمليات رفع الأنقاض في المنطقة المنكوبة.

وهز مساء أمس زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية ألحق المزيد من الأضرار بالمباني وذلك عقب أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده البلاد في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

🎥 هروب النائب في مجلس الشعب عن حزب الحركة القومية، لطفي خاشقجي، أثناء الزلزال، وذلك خلال إدلائه بتصريحات في بث مباشر.#هزة_أرضية #زلزال_ترکیا #زلزال_ترکیا_وسوريا pic.twitter.com/VHNlbcHnJD — صحيفة سنا ترك (@SenaTurkNews) February 20, 2023

وشعر بالزلزال من قوته والذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان في سوريا ولبنان ومصر والأردن والعراق.