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هروب نائب تركي من مقابلة تلفزيونية لحظة وقوع الزلزال

تاريخ النشر: 21 شباط / فبراير 2023 - 12:10
النائب لطفي خاشقجي خلال لقاء مع أحد المحطات التلفزيونية
النائب لطفي خاشقجي خلال لقاء مع أحد المحطات التلفزيونية

أصيب لطفي خاشقجي النائب في البرلمان التركي بحالة رعب لحظة وقوع الزلزال التركي الجديد، مما دفعه للهروب خلال مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة مع إحدى المحطات التركية.

وعم في كافة أرجاء الجنوب التركي حالة من الخوف والهلع لحظة وقوع زلزالان جديدان مساء الإثنين تلك المنطقة التي لم تتعافى بعد من الزلزال الأول المدمر.

وكان النائب لطفي خاشقجي يقوم بعملة شرح مفصل للمراسل التلفزيوني ما تقوم به السلطات من عمليات رفع الأنقاض في المنطقة المنكوبة.

 

وهز مساء أمس زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية ألحق المزيد من الأضرار بالمباني وذلك عقب أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده البلاد في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

 

 

وشعر بالزلزال من قوته والذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان في سوريا ولبنان ومصر والأردن والعراق.

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