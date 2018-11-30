هروب 113 سجين في إندونيسيا

هروب أكثر من 100 سجين في إندونيسيا

هرب 113 سجينا على الأقل من سجن يقع في ولاية أتشيخ بجزيرة سومطرة الإندونيسية.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن ممثل في وزارة العدل وحقوق الإنسان الإندونيسية أن الحادث وقع أمس الخميس، مضيفة أن السجناء تمكنوا من كسر قضبان نوافذ مبنى السجن.

من جهتها أفادت الشرطة بتمكنها من إلقاء القبض على 4 من السجناء الهاربين، فيما لا يزال البحث عن الآخرين مستمرا حتى الآن.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن هروب السجناء سبقته أعمال شغب في السجن.