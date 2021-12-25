هروب 9 ذئاب من حديقة حيوانات في فرنسا

تسبب هروب 9 ذئاب، من حظائرها في حديقة حيوان جنوبي فرنسا، خلال ساعات الزيارة، بحالة من الهلع، دفع إدارة الحديقة، لإخلاء الزوار على الفور، وإغلاق الحديقة.

واضطر العاملون في الحديقة إلى قتل 4 ذئاب بالرصاص الحي، وتخدير خمسة آخرين، بعد مطاردتها داخل الحديقة.

وقال سوفور فيرارا، مالك حديقة "تروا فالي" في مونريدون لابيسوني بمنطقة تارن، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن "الذئاب التي وصلت حديثًا إلى الحديقة، هربت بعد تدمير منشآت أمنية لكنها لم تخرج أبدا خارج الحديقة".

وأضاف أنه "بسبب السلوك غير الطبيعي والخطير لبعضها، اضطر أفراد الحديقة آسفين إلى القضاء على أربعة ذئاب"، مؤكداً أن زوار الموقع أُخرجوا على الفور من المكان.

من جانبه، نفى مسؤول محلي، إصابة أي شخص في الحادث الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي في حديقة الحيوانات، مشيرا إلى قتل أربعة ذئاب برصاص عمال الحديقة، فيما خُدرت خمسة أخرى على يد مسؤولين محليين في مكان الحادث.

وكانت الحديقة قد واجهت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أمر إغلاق بسبب إجراءات أمنية، لكن المحكمة رفعت هذا الأمر لاحقا. وقالت صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تخطط لإعادة فتحها الآن في منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.