هزات أرضية متلاحقة تضرب فلسطين ومصر وتركيا

ضربت ثلاث هزات ارضية متلاحقة كلا من فلسطين ومصر وتركيا مساء السبت، وشعر بها سكان هذه الدول اضافة الى دول مجاورة كالاردن ولبنان وسوريا.

ونقل موقع عمون عن مرصد الزلالزل الأردني اعلانه ان هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر ضربت جنوب بحيرة طبرية في شمالي فلسطين في تمام الساعة 11:36 دقيقة من مساء السبت، بالتوقيت المحلي.

وقال مدير المرصد غسان سويدان للموقع ان مناطق سكان شمالي الاردن شعروا فيها.

وأكد مصدر في مديرية الأمن العام الاردنية أن الدفاع المدني لم يبلغ عن أي أضرار جراء الهزة التي شعر ببها بقوة مواطنون في إربد والرمثا شمالي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة وقعت شمال فلسطين، مساء السبت.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت شعر السكان بالزلزال فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق من منتصف العام الماضي، ضرب زلزال قوي، جنوب فلسطين بقوة 4.2 درجة شمال إيلات.

وفي سياق متصل، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر مساء السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.

وجاء في بيان المعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت مساء السبت (الساعة 9.23 بالتوقيت المحلي) هزة أرضية على بعد 32 كم غرب مدينة السويس، وأن قوتها بلغت 3.5 درجة على مقياس ريختر.

ولفت إلى أن الهزة وقعت على عمق 6.2 كلم تحت سطح الأرض.

ولم يرد للمعهد ما يفيد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وكان جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر قال الخميس، إن البلاد تسجل زلازل بشكل يومي، وتم تسجيل ألف زلزال العام الماضي.

وأشار القاضي في تصريحات تلفزيونية، إلى وجود توقعات باحتمالية حدوث زلزال كبير بشرق البحر المتوسط.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة بلدة دورسون باي بولاية باليكسير شمال غربي تركيا مساء السبت، وشعر بها سكان الولايات المجاورة.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان لها أن الهزة وقعت الساعة 22.31 على عمق 11.49 كلم.

ولم تفد أي تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

