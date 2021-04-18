هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب اليابان

ضربت هزة أرضية بقوة 5.8 درجة شمال شرق اليابان، اليوم الأحد، وفقا للمكتب الوطني للأرصاد الجوية في البلاد.

وسجل مركز الهزة في محافظة مياجي على عمق 50 كم، فيما لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول خسائر أو أضرار.

وأعلن المكتب عن خطر حدوث تسونامي بعد لحظات من تسجيل الهزة، غير أنه رفع التحذير بعدها بقليل.

وشعر السكان بتأثير الهزة في ست محافظات على الأقل في وسط وشمال شرق اليابان، بما في ذلك مياجي وفوكوشيما وإيواتي والمنطقة الحضرية.

ووفقا لشركة Tohoku Electric Power للطاقة، لم يتم تسجيل أي حالات طارئة في محطة أوناغاوا للطاقة النووية الواقعة في محافظة مياجي. (نوفوستي)