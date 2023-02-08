هزة أرضية ثانية تضرب فلسطين وإسرائيل خلال 24 ساعة

ضربت هزة أرضية فلسطين واسرائيل مساء اليوم الأربعاء، بعد اقل من 24 ساعة عن هزة ضربت الضفة الغربية مركزها نابلس

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن هزة أرضية ضربت الأراضي الفلسطينية مركزها جنوب شرقي نابلس، وبلغت شدتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، كما اكد مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح في نابلس أن زلزالا خفيفا ضرب الأراضي الفلسطينية، ومركزه جنوب شرقي نابلس بقوة 3.5 درجة.

واكد المعهد الجيولوجي الإسرائيلي ان الزلزال الجديد وقع على بعد 20 كيلومترا جنوب شرقي (مستوطنة) أرئيل (شمالي الضفة الغربية) المحتلة وبلغت قوته 3.3 درجة على مقياس ريختر"

وتتزامن الهزات التي تضرب الاراضي الفلسطينية مع توالي الانباء عن ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي والذي اسفر عن سقوط الاف الضحايا بين قتيل ومصاب ومفقود الى جانب تدمير الاف المنازل في الجانبين

وفي فلسطين سارعت ادارة العلاقات العامة والاعلام / الدفاع المدني الفلسطيني على توزيع نشرة خاصة تضمنت التعليمات وذلك في ضوء ما تسجله مراكز علوم الارض وهندسة الزلازل :