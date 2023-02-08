هزة أرضية ثانية تضرب فلسطين وإسرائيل خلال 24 ساعة

ضربت هزة أرضية فلسطين واسرائيل مساء اليوم الأربعاء، بعد اقل من 24 ساعة عن هزة ضربت الضفة الغربية مركزها نابلس
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن هزة أرضية ضربت الأراضي الفلسطينية مركزها جنوب شرقي نابلس، وبلغت شدتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، كما اكد مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح في نابلس أن زلزالا خفيفا ضرب الأراضي الفلسطينية، ومركزه جنوب شرقي نابلس بقوة 3.5 درجة.
واكد المعهد الجيولوجي الإسرائيلي ان الزلزال الجديد وقع على بعد 20 كيلومترا جنوب شرقي (مستوطنة) أرئيل (شمالي الضفة الغربية) المحتلة وبلغت قوته 3.3 درجة على مقياس ريختر"
وتتزامن الهزات التي تضرب الاراضي الفلسطينية مع توالي الانباء عن ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي والذي اسفر عن سقوط الاف الضحايا بين قتيل ومصاب ومفقود الى جانب تدمير الاف المنازل في الجانبين
وفي فلسطين سارعت ادارة العلاقات العامة والاعلام / الدفاع المدني الفلسطيني على توزيع نشرة خاصة تضمنت التعليمات وذلك في ضوء ما تسجله مراكز علوم الارض وهندسة الزلازل :
- إزالة البراويز والاجسام المعلقة وتثبيت قطع الأثاث من الخزائن والرفوف بشكل جيد
- الاحتفاظ بحقيبة تحتوي على مستلزمات ضرورية كالاسعافات الاولية وعبوات مياه وطعام معلب تكفي لعدة أشخاص
- عند الشعور بالهزة الارضية الاحتماء تحت قطع الأثاث المتينة او في بيوت الدرج او تحت اطارات الأبواب
- حماية الرأس وتوزيع الادوار على افراد العائلة بأغلاق الغاز وقطع التيار الكهربائي لحين توقف الهزة
- بعد توقف الهزة مغادرة المنزل مباشرة باستخدام الإدراج وعدم استخدام المصاعد
- لا تحاول العودة للمنزل بعد مغادرته حتى الاعلان الرسمي بذلك.
- اذا كنت في المركبة أوقف مركبتك مباشرة وابتعد فيها عن المباني ولا تخرج منها حتى انتهاء الهزة .
- اذا حوصرت داخل المنزل ابقى هادئا واستخدام الطرق كوسيلة للتنبيه وإرشاد فرق الإنقاذ إليك.
- حافظ على سلامتك اولا قدم المساعدة للأطفال وكبار السن باستخدام مبادئ الاسعاف الاولي .
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)