هزة أرضية جديدة تضرب بحيرة طبريا

ضربت هزة أرضية قوتها اربع درجات بحيرة طبريا شمالي فلسطين مساء الثلاثاء، وذلك بعد نحو شهر من هزة مماثلة ضربت نفس المنطقة.

وقال مدير مرصد الزلالزل الأردني غسان سويدان ان مركز الهزة يبعد 20 كلم غرب مدينة إربد في شمال المملكة، و10 كلم جنوب طبريا.

وأضاف أن عمق الهزة 10 كلم، وهي في ذات موقع الهزات السابقة التي ضربت بحيرة طبريا الشهر الماضي.

وقال مواطنون في إربد إنهم شعروا بزلزال، فيما اوضح أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل نجيب ابوكركي أن الزلزال رصد عند الساعة 8:56 مساء الثلاثاء.

ومن جانبها، قالت مواقع اخبارية اسرائيلية ان الهزة شعر بها سكان عدة مناطق في شمال إسرائيل والأغوار.

وحسب موقع "واي نت" الإسرائيلي فإنه لم يعرف حتى الآن ما إذا كان هناك أضرار جراء الهزة التي شعر بها السكان في عدة مناطق.

ووفقا للموقع، فإن قوة الهزة الأرضة بلغت ما بين 3.5 إلى 3.7 على مقياس ريختر، وكان مركزها على بعد 15 كم من شمال شرق مدينة بيسان.

وأفاد سكان بلدات في شمال إسرائيل أنهم شعروا بهزات الزلزال.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن السكان شعروا بهزة بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر في منطقة بيت شيعان جنوب طبريا، موضحة أن العشرات اتصلوا بالأمن.

وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار ولا يوجد تحذير من تسونامي.

هذا، قامت هيئة المسح الجيولوجي لقسم الزلازل الإسرائيلي في وقت لاحق بتحديث الأرقام، حيث قالت إن الهزة كانت بقوة 3.5 على مقياس ريختر.

من جهته بين قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إنه تلقى تقارير من مستخدمين في إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية بشأن الهزة، مشيرا إلى أنها كانت على الأرجح متوسطة الحجم (أقل من M 4.5).