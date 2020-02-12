هزيمة ساحقة للحزب الحاكم في انتخابات محلية بالعاصمة الهنديه

أعلنت مفوضية الانتخابات الهندية، الثلاثاء، خسارة حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي الحاكم للانتخابات في العاصمة نيودلهي في أول اختبار انتخابي له منذ اندلاع احتجاجات دامية مناهضة للحكومة قبل نحو شهرين.

وفي فرز الأصوات بالعاصمة ، أظهرت بيانات من مفوضية الانتخابات الهندية تقدم حزب “آم آدمي” الليبرالي بزعامة رئيس وزراء المدينة، آرفيند كيجريوال، وحصوله على 62 مقعدا من أصل 70 في البرلمان المحلي.

فيما حصد حزب “بهاراتيا جاناتا” القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي، على 8 مقاعد فقط.

فيما أخفق حزب المؤتمر الوطني الهندي في الفوز بأي مقعد.

وكان الحزب الحاكم قد فاز بأغلبية كبيرة في انتخابات عامة في مايو الماضي، غير أنه خسر سلسلة من الانتخابات على مستوى الولايات منذ ذلك الحين.

وكانت الاحتجاجات التي قتل فيها 25 شخصا على الأقل قد اندلعت في أنحاء البلاد في منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، بعدما أقر الحزب الحاكم قانونا جديدا للجنسية يقول معارضوه إنه ينتهك دستور الهند العلماني، وينطوي على تمييز ضد الأقلية المسلمة.

رئيس الوزراء الهندي نشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” هنأ من خلالها آرفيند كيجريوال زعيم حزب “آم آدمي” بالفوز في الانتخابات.

بدوره قال كجروال لأنصاره في دلهي ” إنه انتصار لمواطني دلهي الذين يعتبرونني ابنهم”، مضيفا” هذا الفوز يمثل سياسة جديدة للعمل” ليركز على القضايا المحلية. (الأناضول)