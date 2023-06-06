هكذا ودعت عين شمس منفذ عملية النقب "محمد صلاح" (صورة)

تصدر اسم الجندي المصري محمد صلاح، منفذ عملية النقب، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، قبل أن يستشهد، المشهد في العالم العربي خلال الأيام الماضية، ليعيد إلى الأذهان العمليات البطولية التي نفذها جنود عرب ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية القضية الفلسطينية والصراع ضد الاحتلال.

وتم دفن جثمان الشهيد محمد صلاح، البالغ من العمر 22 عامًا، يوم الاثنين في قريته العمار بمحافظة القليوبية في مصر، كما أُقيمت مراسم العزاء مساء أمس الثلاثاء في منطقة عين شمس بالقاهرة، حيث تقطن أسرته.

الشهيد والبطل

وشهدت الشوارع المحيطة بمنزل محمد صلاح حضورًا كبيرًا من المواطنين، معظمهم من عين شمس وبعضهم من مناطق أخرى في القاهرة والقليوبية، وكان معظم الحضور من أقارب محمد صلاح وأصدقائه الشباب، كما تواجد أيضًا بعض الجيران في الشوارع الجانبية المحيطة بمنزل أسرته لتقديم واجب العزاء والترحم على روحه، ووصفوه بأنه "الشهيد والبطل".

لافتة تحمل صورة محمد صلاح

وفي إشارة إلى تضحيته، وضع بعض جيران المجند لافتة تحمل صورة محمد صلاح في مدخل الشارع الذي كان يسكن فيه، وعلى اللافتة كتبوا: "فرحين بما آتاهم الله من فضله".

شقيق محمد صلاح: أفتخر بك

وكان محمود صلاح قد نعى شقيقه المجند المصري، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وكتب: "أخي ابن أمي وأبي إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراق أخي الشهيد البطل لمحزون أفتخر بك وكل العالم يفتخر بك أخى الشهيد محمد صلاح الشهيد بكل فخر واعتزاز".

محمد صلاح كان يعمل صنايعيًا في مجال الألومنيوم وأعمال النجارة بشكل عام، وينتمي إلى منطقة شعبية في القاهرة ويعيش في منطقة عين شمس، وفيما يتعلق بتعليمه،فإنه لم يكمل تعليمه الثانوي، حيث حصل على شهادة إعدادية فقط.

اهتمام بالشأن الفلسطيني

وقد لاحظ المتابعون اهتمام محمد صلاح بالشأن الفلسطيني عبر المنشور الذي نشره عن فلسطين في 19 مايو 2021، حيث كتب: "الله يقف مع فلسطين". وقد تفاعل المستخدمون بشكل كبير مع هذا المنشور، وأصبح الأكثر مشاركة على منصة فيسبوك.



وقد انتشرت صورة لمحمد صلاح يمتطي حصانًا في منطقة الهرم في 26 مارس 2023، وكانت هذه الصورة هي الأكثر انتشارًا على منصات التواصل الاجتماعي والتي تستخدم بكثرة للحديث عن الشاب الراحل.

وتم بيع خاتم ذهب تم التبرع به عن روح الجندي المصري محمد صلاح 21 مرة بـ 50 ضعف ثمنه لصالح مسجد حمزة في خانيونس جنوب قطاع غزة، ونشرت وكالة شهاب الفلسطينية للأخبار هذه المعلومة.

