الهلال وُلد بسماء السعودية ورؤيته ممكنة من تمير وسدير

اكد خبير فلكي سعودي الخميس، ان هلال شهر شوال قد ولد فلكيا، وان رؤيته ممكنة بعد غروب شمس اليوم من مرصدي تمير وحوطة سدير شمال غرب العاصمة الرياض.

وقال الخبير محمد بن ردة الثقفي إن هلال شهر شوال 1444 هـ قد ولدعند الساعة 7:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ما يعني ان يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر من الناحية الفلكية.

واضاف ان الهلال سيغرب بعمر 11 ساعة بعد الشمس مساء اليوم التاسع والعشرين من رمضان، وسيكون قريبا من شفق الشمس مما يصعب رؤيته في معظم المراصد.

غير انه قال ان رؤية الهلال ستكون ممكنة من مرصدي تمير و جامعة المجمعة الفلكي في حوطة سدير، المتخصصين شريطة صفاء الأفق من السحب أو اي عوامل أخرى.

وفي وقت سابق الخميس، اكد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري ان احتمالية رصد ورؤية هلال شهر شوال في مصر مساء اليوم الخميس "مرتفعة جدا جدا".

وقال مدير المعهد جاد القاضي في مقابلة تلفزيونية ان "حساباتنا الفلكية تقول ان الهلال سيمكث في السماء .. المصرية لفترات تتراوح من 24 الى 29 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والاسلامية من 10 دقائق الى 35 دقيقة".

واكد القاضي ان احتمالية رصد ورؤية هلال شهر شوال من مصر مساء الخميس "مرتفعة جدا جدا".

وعلى النقيض من ذلك، كانت جمعية "مركز الفلك الدولي" الاماراتية نفت الاربعاء، امكانية رؤية الهلال مساء الخميس، وذلك عبر بيان حمل تواقيع 25 باحثا فلكيا.

وقال المركز في بيانه ان رؤية الهلال بالعين المجردة في العالم العربي أو الإسلامي غير ممكنة، وايضا غير ممكنة باستخدام التلسكوب في معظمه.

لكن القاضي اكد عدم صحة ما ذهب اليه بيان جمعية مركز الفلك "المغمورة"، والتي قال ان "هناك الكثير من علامات الاستفهام" عليها.

واعتبر انه "من غير اللائق استباق الاحداث والقول بتعذر رؤيته (الهلال) لحاجة في نفس يعقوب"، مجددا اتهامه للجمعية التي قال انها تسعى من وراء هذه البلبلة الى "تسيلط الاضواء على نفسها".

ويعد معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، احد اعرق المعاهد البحثية في العالم العربي، ويتجاوز عمره 160 عاما.