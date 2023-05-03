هل تورطت اميركا في محاولة قتل بوتين؟

اكد عضو البرلمان الأوروبي السابق، والسياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، إن "الصقور" الأمريكيين بقفون وراء هجوم المسيرات على الكرملين والتي كانت تهدف الى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وعلى الرغم من انكار الولايات المتحدة وجود تلك المحاولة بالاساس ، فان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن اكد في تعليق على الهجوم احقية اوكرانيا في الدفاع عن نفسها في الطريقة التي تجدها مناسبة لها.

وقال فيليبو في تغريدة على “تويتر: “هجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين: هل هذه عملية علم كاذبة من قبل صقور الولايات المتحدة الذين يريدون الحرب العالمية الثالثة؟!.. هؤلاء المجانين مستعدون لأي شيء! لقد قاموا بالفعل بتفجير نورد ستريم!”.

وقال الكرملين إن نظام كييف شن فجر الأربعاء هجوما بواسطة طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث لم يكن متواجدا في العاصمة الروسية ، مؤكدا أنه تم تعطيل وإسقاط المسيرات. وأكد أنه لم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك.