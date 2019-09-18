هل قرر ترامب معاقبة روحاني بحرمانه من حضور اجتماعات الامم المتحدة؟

كان من المقرر أن يتوجه روحاني والوفد المرافق له إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة الاثنين، إلا أن ذلك يبدو غير ممكن نظراً لعدم حصولهم على التأشيرات.

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الأربعاء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووفده يمكن أن يضطروا إلى عدم المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل لأن الولايات المتحدة لم تصدر لهم بعد تأشيرات دخول.

وكان من المقرر أن يتوجه روحاني والوفد المرافق له إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة الاثنين، إلا أن ذلك يبدو غير ممكن نظراً لعدم حصولهم على التأشيرات، بحسب وكالة ارنا الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة "إذا لم يتم اصدار التأشيرات خلال ساعات قليلة، فمن المرجح الغاء الرحلة".

ويشمل الوفد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 31 تموز/يوليو.

وكان من المقرر أن يتوجه جواد ظريف إلى نيويورك صباح الجمعة، بحسب ارنا.

وسيؤدي غياب روحاني إلى تقويض محاولات فرنسا ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار الجهود الأوروبية لتخفيف التوترات بين البلدين.

وقالت الوكالة ان "غياب ايران سيظهر أنه وخلافا لالتزاماتها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إطار الاتفاقيات، فإن الدبلوماسية ليس لها قيمة بالنسبة للولايات المتحدة".

وأضافت أنه "رغم أن جمهورية إيران الإسلامية لم تغادر الساحة وتواصل دبلوماسيتها النشطة، إلا أن على الحكومة الأميركية أن تبرر تصرفاتها".

ومن المقرر أن تبدأ نقاشات الجمعية العامة الثلاثاء.

والولايات المتحدة مجبرة على إصدار تأشيرات للدبلوماسيين العاملين في مقر الأمم المتحدة نظراً لاستضافتها هذا المقر.

