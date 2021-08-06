هل منحت جامعة قطر دكتوراة فخرية لابنة قاسم سليماني؟

نفت جامعة قطر الانباء المتداولة وما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن منحها شهادة الدكتوراة الفخرية لزينت ابنة قائد مليشيا القدس الذي قتلته القوات الاميركية في العراق قاسم سليماني.

جامعة قطر: خبر كاذب

وقالت صفحة الجامعة المشار اليها في موقع تويتر: "تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا بمنح جامعة قطر دكتوراه فخرية للسيدة زينب قاسم سليماني، وفي إطار الرد المتاح لجامعة قطر تؤكد جامعة قطر أنها لم تمنح أي شهادة لهذه السيدة".

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا بمنح جامعة قطر دكتوراه فخرية للسيدة زينب قاسم سليماني ، وفي إطار الرد المتاح لجامعة قطر تؤكد جامعة قطر أنها لم تمنح أي شهادة لهذه السيدة — جامعة قطر (@QatarUniversity) August 5, 2021

شروط صارمة لمنح الدكتوراة الفخرية

واشارت الجامعة الى انه سياستها في منح الدكتوراه الفخرية تخضع لشروط صارمة تحددها نظم الجامعة وقوانينها ويتم وفقها منح تلك الشهادة، مؤكدة أن هذا الخبر عار عن الصحة، داعية مواقع التواصل إلى عدم نشر أي أخبار كاذبة دون الرجوع للجهة المختصة بجامعة قطر.

ويذكر أن اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، قتلا في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في مطلع عام 2020.