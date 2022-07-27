هل يصبح بوريس جونسون الأمين العام القادم للناتو ؟

كشفت صحيفة "تليغراف" الأربعاء، عن ان أعضاء بارزين في حزب المحافظين البريطاني ونوابا في البرلمان الأوكراني يدفعون باتجاه اختيار رئيس وزراء المملكة المتحدة المستقيل بوريس جونسون لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبحسب الصحيفة، فإن جونسون يمكن ان يحصل على المنصب في حال تنحي الأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرغ في أيلول/سبتمبر العام المقبل، وهو ما يمكن ان يمنح رئيس الوزراء البريطاني فترة نقاهة تمتد عاما بعد استقالته من موقعه الحالي.

غير انها قالت ان من المحتمل أن تعارض فرنسا ذلك وتستخدم حق النقض.

واعربت الصحيفة عن اعتقادها ان مرشحا بريطانيا على رأس الناتو سيكون مفضلا لأن "الولايات المتحدة لا تثق في أي شخصية في الاتحاد الاوروبي لتولي الوظيفة في ظل الاقتراحات المتكررة حول خطط لتأسيس جيش أوروبي".

وقالت ان بريطانيا موثوق بها من قبل دول البلطيق. كما ان لجونسون فضلا في بناء حلف عالمي ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجونسون آخر سياسي بريطاني يرشح لهذا المنصب، بعد وزير الدفاع بن والاس، وتيريزا ماي، وديفيد كاميرون، وسيسمح توقيت الدور لجونسون ببعض الوقت لإعادة شحن بطارياته بعد تنحيه كرئيس للوزراء في 6 سبتمبر.

كما سيحتاج جونسون إلى الاستقالة كنائب في البرلمان البريطاني لتولي المنصب الجديد إذا تم تعيينه بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في "الناتو".

