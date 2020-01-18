هندوراس ستنقل سفارتها من تل ابيب الى القدس المحتلة

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، الجمعة، أنّ حكومته ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بمجرد أن تفتح إسرائيل سفارة في تيغوسيغالبا.

وقال “نحن فقط ننتظر قيام دولة إسرائيل (..) بفتح مكتبها (الدبلوماسي) في تيغوسيغالبا، وسننقل السفارة إلى القدس”.

وجاءت تصريحات رئيس هندوراس في بويرتو كورتيس، على بعد 200 كلم شمال تيغوسيغالبا، خلال حفل استلام سفينة حربية اشترتها هندوراس من الكيان الإسرائيلي المحتل.

وذكّر خوان أورلاندو هرنانديز بأنّ بلاده افتتحت في ايلول/سبتمبر مكتبا تجاريا في القدس، كامتداد لسفارتها في تل أبيب.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن في 6 كانون الاول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب ما اثار استياء المجتمع الدولي والفلسطينيين.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. (أ ف ب)