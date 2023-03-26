هندوراس وتايوان تقطعان علاقاتهما الدبلوماسية بسبب الصين

البوابة - أعلنت بكين، اليوم الأحد، عن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس، عقب قيام الأخيرة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "تايوان"، واعترافها بوجود صين واحدة فقط.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي: "الصين وهندوراس أقامتا علاقات دبلوماسية في 26 مارس."

وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ، على "تويتر"، وقالت: "أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو".

وأرفقت رسالتها القصيرة بصورة لوزير خارجية الصين كين غانغ مصافحا نظيره من هندوراس إنريكه رينا الذي يزور بكين راهنا.

من جانبه قال وزير خارجية هندوراس إنكريه رينا، في بيان نشر مساء السبت: "بناءً على تعليمات رئيسة الجمهوريّة سيومارا كاسترو، أبلغت تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسيّة".

وذكرت وزارة الخارجية الهندوراسية، في بيان لها على موقع "تويتر"، يوم السبت، أن

وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أبلغ نيابة عن رئيس الجمهورية بتعليمات قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان

ووفقا للبيان، فإن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بكاملها.

تايوان ترد

وردت وزارة الخارجية التايوانية، على خطوة هندوراس، اليوم الأحد، بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وإغلاق سفارتها في "تايوان"، ووقف كل أشكال التعاون الثنائي.

واعتبر وزير الخارجيّة التايواني أنّ

رئيسة هندوراس كاسترو تُساوِرها "أوهام" بشأن وعود الصين لها بتقديم مساعدات اقتصاديّة.

وأضاف أنّ "الصين لم تكفّ عن محاولة إغراء هندوراس عبر حوافز ماليّة".

وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينغ-وين في بيان "قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلادنا وهندوراس يندرج في إطار سلسلة من الإكراه والترهيب (..) تقلص الصين موقع (تايوان) على الساحة الدولية منذ فترة طويلة معرضة السلام والاستقرار الاقليميين للخطر بطريقة أحادية الجانب".

ويأتي قرار هندوراس، التي كانت واحدة من 14 دولة فقط تعترف رسميا بتايوان، بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الهندوراسي إلى الصين

وتُعارض الصين أن تبقي دول أجنبية على علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه، إنطلاقا من مبدأ "الصين الواحدة"، إلا ان الجزيرة أقامت شراكات على المستوى العالمي من خلال قنوات أخرى.