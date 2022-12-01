هنديان يحاولان خطف يوتيوبر كورية اثناء قيامها ببث مباشر

تعرضت يوتيوبر كورية شهيرة الى محاولة مضايقة واختطاف من قبل رجلين هنديين اثناء تجوالها في مومباي حيث كانت تقوم ببث مباشر عبر قناتها على موقع الفيديوهات “اليوتيوب” مما مكنها من توثيق الجريمة قبل حدوثها

ونشرت المدونة الكورية Hyojeong Park، الفيديو وقد ظهر خلاله أحد المتهمين وهو يسحب الفتاة من يدها بقوة فيما كانت تصرخ “لا، لا”.

واقترب الشاب من Hyojeong Park محاولا جرها بالقوة من يدها بعد ان احكم قبضته عليها على الرغم من رفضها وصدها له.

وبعد قليل من انتشار الفيديو ألقت السلطات الهندية القبض على الرجلين المتهمين بمضايقة الفتاة ومحاولة اختطافها

Last night on stream, there was a guy who harassed me. I tried my best not to escalate the situation and leave because he was with his friend. And some people said that it was initiated by me being too friendly and engaging the conversation. Makes me think again about streaming. https://t.co/QQvXbOVp9F — Mhyochi in 🇮🇳 (@mhyochi) November 30, 2022

وتحدثت الفتاة الكورية Hyojeong Park حيث اكدت انها حاولت تهدئة الموقف وعدم التصعيد مع الشابين وقالت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الليلة الماضية وأثناء قيامي ببث مباشر، كان هناك رجل قد قام بمضايقتي. لقد بذلت قصارى جهدي وتحكمت في الوضع تجنبا لتصعيد الأمور. وقررت المغادرة لأنه كان رفقة صديقه. وقد اتهمني البعض بكوني أنا المسؤولة لأنني كنت ودودة للغاية وأجريت معهم محادثة.”