هنية: بوادر انتفاضة جديدة في الضفة الغربية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، أن المقاومة الشاملة خيار استراتيجي لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تشهد بوادر انتفاضة جديدة.

وقال هنية، في مؤتمر القدس العلمي الـ15: "إن معركة سيف القدس أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي، وأنها معركة استثنائية في تاريخ الصراع مع العدو".

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن هنية قوله، في مؤتمر القدس العلمي الـ15 ، بأن "كل مخططات الاحتلال التي تحاك ضد الفلسطينيين فشلت بفضل الإرادة، وتابع قائلا: "حصار غزة وانشغالنا في إنهائه لم يلهنا عن بوصلة القدس وباتت القدس والأسرى والاستيطان والأرض واللاجئون بدوائر الاشتباك".

🔴 متابعة صفا| هنية: الاستقرار في المنطقة يتحقق بعد استعادة حقوق شعبنا كاملة



▪️ كل مخططات الاحتلال التي تحاك ضد شعبنا فشلت بفضل الإرادة



▪️الضفة تشهد بوادر انتفاضة جديدة — وكالة صفا (@SafaPs) December 29, 2021

وتابع: "الأمة نهضت متوحدة في ظلال معركة سيف القدس، خلف القدس والأقصى، وكانت المقاومة هي المبادرة خلال هذه المعركة وكتبت بالدم الخطوط العامة وسجلت قواعد الاشتباك خلالها".

وندد هنية بالحصار الإسرائيلي على غزة قائلا إن هذا الحصار ظالم ويجب أن ينتهي، وأن "المقاومة الشاملة خيارنا الاستراتيجي لمواجهة الاحتلال والطريق الأقرب لإنجاز طموح شعبنا"، بحسب قوله.

وشدد هنية على "أن القدس ستكون عاصمة فلسطين من البحر إلى النهر وهي عنوان لوحدة شعبنا وأمتنا القدس أم البدايات وأم النهايات".