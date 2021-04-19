هنية يعزي ايران بوفاة نائب قائد فيلق القدس

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، مساء يوم الاثنين، تعازي الحركة الى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني، بوفاة نائبه العميد محمد حجازي، مشيدًا بمناقب الفقيد ودوره في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية.

وعبر هنية عن تقديره لما تقوم به إيران من دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ودور فيلق القدس في هذا الجهد المقدر.

وأكد على تمسك الحركة بنهج المقاومة والثوابت حتى تحرير القدس وكامل تراب فلسطين، مشيدًا بمواقف إيران الثابتة في رفض الاعتراف بالمشروع الإسرائيلي أو احتلاله لأرض فلسطين.

تعيين بديل للمسؤول السابق

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الإثنين، أن الحرس الثوري الإيراني عيّن نائباً جديداً لقائد فيلق القدس.

وبحسب تلك الوسائل، تمّ تعيين العميد محمد رضا فلاح زاده، خلفاً للعميد محمد حجازي الذي اعلن عن وفاته إثر نوبة قلبية.