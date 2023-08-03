هنية يناشد حزب الله: هل يتدخل نصر الله لإنقاذ مخيم عين الحلوة؟

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، للتدخل والوساطة لوقف الاشتباكات المستمرة في مخيم عين الحلوة، الواقع قرب مدينة صيدا جنوب لبنان.

وفي بيان نشرته حركة حماس، أعرب هنية عن رغبته في أن يلعب حزب الله دورًا في إنهاء الاشتباكات واستعادة الأمن والاستقرار في المخيم والمناطق المجاورة.

كما أكد هنية حرص حركته على حماية الأمن في المخيمات واستخدام السلاح الفلسطيني فقط ضد إسرائيل.

وشهد مخيم عين الحلوة تصاعدًا في وتيرة الاشتباكات، يوم أمس الاربعاء، مما أدى إلى سقوط ضحايا جدد، حيث بلغت حصيلة القتلى 12 شخصًا، وأصيب أكثر من 60 آخرين منذ بداية الاشتباكات في السبت الماضي.

هنية ناشد أيضًا هيئة العمل الفلسطينية المشتركة ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، بتكثيف جهودهم لوقف الاشتباكات وإعادة الأمور إلى طبيعتها في المخيم.

وعُقدت اجتماعات في السفارة الفلسطينية في بيروت للتوصل إلى هدنة وقف إطلاق النار، لكنها لم تستمر طويلاً وتم اختراقها من جديد.

وشهد المخيّم تصاعداً كبيراً في وتيرة الاشتباكات، حيث استُخدمت قذائف صاروخية من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة، وكثرة استخدام أسلحة القنص.

