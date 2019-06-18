هواوي: لا علاقة لنا بالحكومة الصينية

تبرأت شركة "هواوي"من الحكوم الصينية بعد ان اشتدت عليها الضغوط بفعل المقاطعة الاميركية واكدت ان الشركة مملوكة ملكية خاصة ولديها هيكل فريد من نوعه يتمتع فيه جميع الموظفين بحصة في المؤسسة.

ياتي موقف هواوي الجديد ايضا ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتهم فيها شركة "هواوي" بانها أداة للحكومة الصينية، إنهم مرتبطون بعمق".

وقال نائب رئيس "هواوي"، أندرو ويليامسون، في مقابلة مع FOX Business Connell McShane: "لا يوجد اتصال خاص مع الحكومة الصينية، وليس هناك ملكية. وكما تعلمون لا توجد نسبة من الشركه مملوكة للدولة الصينية".

وشدد نائب رئيس شركة "هواوي" على أن أكبر فكرة خاطئة عن شركة الاتصالات الصينية العملاقة هي ما إذا كانت حكومتها تمارس سيطرتها على القطاع الخاص في البلاد.

وأفاد: "لا توجد صلة حقيقية بالدولة في الصين. نحن جزء من ازدهار قطاع الأعمال الخاص لقطاع التكنولوجيا والمعلومات، لذلك أعتقد أن هذا ربما يكون أكبر سوء تفاهم".