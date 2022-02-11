هولندا تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا واسرائيل تجلي دبلوماسييها مع تصاعد خطر الحرب

دعت هولندا رعاياها الى مغادرة اوكرانيا في أسرع وقت، بينما بدأت اسرائيل إجلاء دبلوماسييها من هذا البلد، بعد ان وصلت الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة الروسية- الغربية بشأنه إلى طريق مسدود، ما يزيد احتمالات نشوب الحرب.

وقالت هيئة البث الهولندية (بي.إن.آر) الجمعة نقلا عن سفير هولندا في كييف جينس دي مول إن حكومته نصحت الرعايا الهولنديين في أوكرانيا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلاد.

وأضافت أن هولندا ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كييف إلى لوفيو في غرب أوكرانيا.

كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية الجمعة، بدء إجلاء الدبلوماسيين الإسرائيليين عن أوكرانيا، وأوصت المواطنين بالامتناع عن السفر إلى البلد المذكور في الوقت الحالي.

وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية بهذا الصدد "بعد تدهور الوضع مع أوكرانيا، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا بإعادة التفكير في البقاء في البلاد وتجنب الاقتراب بأي حال من الأحوال من النقاط الساخنة".

وأضاف البيان: "توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للقدوم إلى أوكرانيا بالتفكير في الامتناع عن القيام بذلك في هذا الوقت".

ودعت وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في كييف الإسرائيليين في أوكرانيا للتسجيل على رابط خاص على الإنترنيت.

وقررت الخارجية إجلاء عائلات الدبلوماسيين والموظفين الإسرائيليين في السفارة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حض الخميس مواطنيه على مغادرة أوكرانيا فورا لأن "الأمور قد تتفلت بسرعة كبيرة".

وضع هش

جاء ذلك فيما وصلت الجهود الدبلوماسية الأوروبية بشأن الصراع في أوكرانيا إلى طريق مسدود، كما أعلن الجمعة المشاركون فيها، بينما يعتبر التقدم في هذا الملف حيويا لنزع فتيل الأزمة الروسية-الغربية التي قد تستحيل حربا.

فلاديمير بوتين

وفي مؤشر الى هشاشة الوضع، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة إن روسيا قد تغزو "في أي وقت" أوكرانيا بعدما حشدت على حدودها أكثر من 100 ألف جندي وأسلحة ثقيلة.

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت الجمعة "ما زلنا لا نرى أي مؤشر الى خفض التصعيد نظرا إلى الوضع الراهن ونأسف بشدة لذلك".

واشار مصدر حكومي الماني الى محادثات هاتفية مرتقبة بين قادة الدول الغربية بشأن اوكرانيا.

وفشلت محادثات كثيفة في الأيام الأخيرة في إحراز تقدم نحو حل لهذه الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.

وقال الكرملين الجمعة، إن المناقشات التي جمعت روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في برلين الخميس سعيا لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، لم تفض إلى "أي نتيجة".

وتنفي موسكو التي ضمت شبه جزيرة القرم في العام 2014 تحضيرها لغزو أوكرانيا لكنها تشترط خفض التصعيد بمتطلبات أبرزها ضمان عدم قبول عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي، وهو طلب رفضه الغربيون.

وبالتوازي، أعلنت روسيا مناورات عسكرية جديدة على الحدود الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن 400 جندي سيشاركون الجمعة في "تدريب تكتيكي" في منطقة روستوف في الجنوب على الحدود مع أوكرانيا.

وكان عشرات آلاف الجنود الروس بدأوا الخميس تدريبات واسعة النطاق في بيلاروس المجاورة لأوكرانيا من المتوقع أن تستمر حتى 20 شباط/فبراير.

شبح الحرب

يواصل قادة القارة العجوز جهودهم الدبلوماسية فيما يخيّم شبح الحرب على أوروبا.

وعلى خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف الاثنين ثم فلاديمير بوتين الثلاثاء في موسكو.

على صعيد آخر، يزور وزير الدفاع البريطاني بن والاس العاصمة الروسية الجمعة للقاء نظيره سيرغي شويغو.

لكن المحادثات التي جرت الخميس في برلين في اطار آلية النورماندي وجمعت روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، أظهرت الهوّة التي تفصل بين موسكو من جهة والغرب وأوكرانيا من جهة أخرى.

وتصرّ موسكو على أن تتفاوض كييف بشكل مباشر مع الانفصاليين المدعومين من روسيا الذين يقاتلون الجيش الأوكراني منذ العام 2014 في شرق البلاد، في صراع أودى حتى الآن بأكثر من 14 ألف شخص.

وترفض أوكرانيا ذلك بشكل قاطع قائلة إن موسكو هي المحاور الوحيد الذي لديه صلة وثيقة بالانفصاليين.

ورغم ذلك، أكدت كييف الجمعة أن "الجميع مصممون على تحقيق نتيجة" وأن المحادثات ستستمر.