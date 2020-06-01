هولندا.. فتح مساجد أمام المصلين

أعادت السلطات الهولندية، الاثنين، فتح بعض المساجد في البلاد للمصلين، بعد إغلاق كافة دور العبادة منذ 17 مارس/ آذار الماضي في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع المرحلة الثانية لخطة الحكومة الهولندية الرامية لإعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.

وتوافد المسلمون في هولندا إلى نحو 40 مسجدا في مناطق متفرقة بالبلاد، لأداء صلاة الفجر.

ومن بين المساجد التي احتضنت المصلين في صلاة الفجر، مسجد يلدز (النجمة) بمدينة شيدام، حيث أدى المسلمون صلاة الفجر فيه بعد انقطاع دام 11 أسبوعا.

وتم أداء صلاة الفجر، بشكل مطابق لقواعد التباعد الاجتماعي، حيث جلب المصلون سجاداتهم من المنازل، وقاموا بتعقيم أيديهم قبل دخول المسجد.

وأعرب المصلون عن سعادتهم لاستئناف صلوات الجماعة في المساجد، مشددين على ضرورة الالتزام بقواعد الوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت هولندا المرحلة الأولى من تخفيف التدابير الوقائية في 11 مايو/ أيار الماضي، إذ سمحت بإعادة فتح صالات الحلاقة، ودورات قيادة السيارات، ومراكز العلاج الفيزيائي، شريطة العمل بنظام المواعيد.

كما فتحت المدارس، ورياض الأطفال، والمراكز التعليمية الخاصة، والمكتبات، وسمحت للبالغين بممارسة الأنشطة الرياضية في الأماكن المكشوفة، بشرط الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

يذكر أن هولندا سجلت حتى اليوم 5 آلاف و956 حالة وفاة بكورونا، فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 46 ألفا و442 حالة، وفق موقع “worldometer” المعني برصد وفيات وإصابات كورونا حول العالم.