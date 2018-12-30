هيئة الامارات تدرس استئناف رحلات شركات الطيران إلى دمشق

شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات علقتا الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في بيان اليوم الأحد، إنها تقيم الوضع لاستئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى العاصمة السورية دمشق.

وصدر بيان الهيئة بعد إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق يوم الخميس.

وكانت شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات علقتا الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012 بسبب المخاوف الأمنية.

وردا على طلب للتعليق، قالت شركة الاتحاد إن ليس لديها خطط فورية لاستئناف الخدمات إلى دمشق مضيفة أنها تراقب الوضع باستمرار.

وقالت شركة الإمارات في بيان أيضا إنها تراقب الوضع لكن ليس لديها ما تعلنه في الوقت الراهن.