هيئة الدفاع عن "بلعيد والبراهمي": وثائق تؤكد تورط "النهضة" بالإغتيالات

وجهت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أصابع الاتهام لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتورطه في اعتداءات على أمن الدولة التونسية.

وكشفت "هيئة الدفاع"، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، عن وجود وثائق تؤكد تورط "الغنوشي" بالتخابر مع جهات أجنبية.

واعتبرت "هيئة الدفاع"، أن المجلس الأعلى للقضاء في تونس بتركيبته الحالية، لا يملك أدوات القرار والاستقلال، مؤكدة أنها تقف ضده.

جهاز سري

وقالت إن القاضي العكرمي ارتكب جرائم بتورطه بملف الاغتيالات بتونس، وبعلاقته بالجهاز السري للغنوشي، لافتة إلى أنه لم يوجه أي تهم بقضية الغرفة السوداء.

يشار إلى أن عائلة بلعيد لطالما أكدت على اتهام حركة النهضة بالتورط في عملية اغتيال ابنها، كما دعا شقيق الراحل في ذكرى وفاته قبل أشهر، كافة التونسيين إلى التعبير عن غضبهم بسبب عدم محاسبة القتلة حتى اليوم.

وكان بلعيد اغتيل في فبراير 2013، ومازال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي (25 يوليو 2013)، بين أيدي القضاء.

اغتيال المعارضين

فيما كانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أشارت سنة 2018 إلى تورط حركة النهضة عبر "تنظيم سري" في اغتيال المعارضين التونسيين، وكشفت عن وثائق وصفتها بـ "الخطيرة"، قائلة إنها كانت مودعة في "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة في تونس أحالت في الخامس من يناير الماضي، كلا من الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.