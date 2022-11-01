هيلاري كلينتون تقاضي الرئيس الأمريكي السابق

طلبت وزيرة الخارجية الأمريكي السابقًة هيلاري كلينتون محاسبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وطالبت كلينتون من قاض فيدرالي معاقبة رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب ومحاميه بسبب دعوى قضائية سابقة زعم فيها ترامب أن هيلاري "تافهة تتهمهم بالتآمر لتقويض ولايته"، فيما ينتظر الرئيس الأمريكي السابق ومحاموه دفع مبلغ قدره 1.06 مليون دولار للرسوم والتكاليف القانونية التي تكبدتها كلينتون وحملتها الرئاسية عام 2016، لرفع الدعوى باعتبارها "حيلة سياسية"

وبين محامي وزيرة الخارجية الأمريكية السابقًة ديفيد إي كيندال، ومحامون آخرون في الدعوى المشتركة إن "نظريات ترامب كانت معيبة بشكل واضح وقاتل منذ بداية هذا الإجراء"، فيما رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، دونالد ميدلبروكس، الذي عينه بيل كلينتون في المحكمة، الدعوى في سبتمبر.